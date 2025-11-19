Perugia Javier Faroni operato in Argentina

La sua lontananza da Perugia è piuttosto lunga, complice anche la squalifica che gli è stata comminata, ma tutto questo è da addurre anche ad alcune motivazioni di salute.La società biancorossa ha comunicato questo pomeriggio che il presidente Javier Faroni, nella giornata odierna, è stato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Oggi Evento Culturale- A Perugia un omaggio a Erminia Romano, pioniera della direzione d’orchestra - facebook.com Vai su Facebook

Perugia: Javier Faroni e il futuro di Seghetti al centro del mercato - A Pian di Massiano, il Perugia pianifica il mercato con l'arrivo di Faroni e il caso Seghetti in bilico. Segnala lanazione.it

Cangelosi rinnova fino al 2027 col Perugia. Faroni: "Costruiamo il club che meritiamo" - Javier Faroni, presidente del Perugia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a seguito del rinnovo fino al 2027 con il tecnico Vincenzo Cangelosi. Si legge su tuttomercatoweb.com

La procura della Figc "ferma" Faroni. Il presidente del Perugia patteggia. Tre mesi di stop e 6mila euro di multa - Il presidente del Perugia calcio, Javier Faroni, patteggia e riduce sanzione e inibizione: il numero uno del Grifo, e l’ex socio, oggi alla Spal, Juan Martin Molinari devono scontare 3 mesi e 15 ... Riporta lanazione.it