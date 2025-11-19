Attorno alle 21:30 una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Corso Cavour è intervenuta in Via San Girolamo, a ridosso del centro cittadino, per prestare soccorso in seguito a un incidente stradale. Secondo quanto riferito, una sola auto è rimasta coinvolta. Il conducente, rimasto incastrato nell’abitacolo, è stato estratto dai Vigili del Fuoco attraverso le operazioni di messa in sicurezza del veicolo. L’uomo è stato poi affidato alle cure del personale sanitario del 118 giunto sul posto. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Perugia. Incidente stradale in Via San Girolamo: conducente estratto dai Vigili del Fuoco