Perugia approva il gemellaggio con Nablus | l' avvocato Biscotti propone un accordo con l' israeliana Herzliya

Perugiatoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Perugia approva il gemellaggio con la cittadina palestinese Nablus e l'avvocato Valter Biscotti propone un gemellaggio con il comune israeliano di Herzliya.Il consiglio comunale di Perugia ha detto "sì" al gemellaggio con Nablus, città palestinese giovane e universitaria, confermando così. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

