Perugia approva il gemellaggio con Nablus | l' avvocato Biscotti propone un accordo con l' israeliana Herzliya
Perugia approva il gemellaggio con la cittadina palestinese Nablus e l'avvocato Valter Biscotti propone un gemellaggio con il comune israeliano di Herzliya.Il consiglio comunale di Perugia ha detto "sì" al gemellaggio con Nablus, città palestinese giovane e universitaria, confermando così. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
? Da oggi Perugia è tra i primi Comuni d'Italia ad adottare questa innovazione in materia di appalti pubblici: un risultato davvero importante per i professionisti e per il nostro territorio. Poche ore fa il Consiglio comunale ha approvato la mia proposta che pr - facebook.com Vai su Facebook