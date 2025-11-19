Persone sovraindebitate e senza fissa dimora | come fare a salvarsi?
Pillitteri Il caso di questa settimana è particolarmente disgraziato. Mi scrive un lettore dell’interland milanese di prima fascia. Ha subito il pignoramento dello stipendio di operatore ecologico (circa 1.400 euro) per via di una garanzia che aveva, incautamente, prestato in gioventù. E si tratta di un passivo piuttosto cospicuo: quasi 100.000 euro. La prospettiva è quella di ritrovarsi, a vita, la busta paga detratta di un quinto. Ma il problema vero è che, di fatto, non ha una residenza anagrafica. Viveva presso un amico ma, quando il contratto d’affitto è scaduto, non è stato in grado, per via della modestia dello stipendio, di trovare un nuovo alloggio in locazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
