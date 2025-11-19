Se la procurava negli Stati Uniti. È ancora parte dell’inchiesta capire come, se di persona, attraverso intermediari e fornitori senza scrupoli o semplicemnte facendosela spedire superando con qualche stratagemma i controlli alla frontiera. Fatto sta che nelle sue diponibilità c’erano decine e decine di prodotti proibiti, anabalizzanti, sostanze chimiche nocive per la salute. Insomma, doping per aumentare in maniera fraudolenta muscoli e prestazioni sportive. E a commercializzare sottobanco i prodotti era un personal trainer brianzolo. Con una clientela tutta sua ma che si appoggiava a una palestra in cui prestava la propria opera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Personal trainer nei guai. Spacciava anabolizzanti