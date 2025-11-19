Perseguitata dall’ex fidanzato Diffuse online le sue foto intime Lui sotto casa | Ora l’ammazzo

di Nicola Palma e Marianna Vazzana MILANO Sorpreso sotto casa dell’ex fidanzata, che stava insultando e minacciando da ore, un uomo di 35 anni è stato arrestato dalla polizia locale per atti persecutori. La vittima, una ragazza di 24 anni, ha raccontato di essere stata perseguitata a lungo dall’uomo con messaggi e chiamate, fino a 160 volte al giorno, alle quali non aveva mai risposto, di aver subito revenge porn (la diffusione non consensuale di immagini intime a scopo vendicativo), reato per il quale aveva già sporto denuncia. In più, nei mesi scorsi la giovane aveva trovato la propria auto danneggiata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

