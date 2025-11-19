Perseguitata da un uomo conosciuto a lavoro Lo denuncia e lui si presenta da lei armato di coltello

Ha conosciuto una ragazza in ambito lavorativo. Nel tentativo di instaurare una relazione sentimentale senza essere corrisposto, ha iniziato a perseguitarla con pedinamenti in strada, appostamenti sul luogo di lavoro e nei pressi dell’abitazione, apprezzamenti non richiesti e, infine, minacce a. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Perseguitata da un uomo conosciuto a lavoro. Lo denuncia e lui si presenta da lei armato di coltello

