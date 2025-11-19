Pericolo orsi in Giappone | arrivano i droni che abbaiano e sparano petardi per spaventare i plantigradi

In alcune zone del Giappone da mesi è in corso una vera e propria emergenza causata dagli attacchi di orsi che hanno portato alla morte 12 persone e a più di cento feriti. Ora si stanno utilizzando dei droni dotati di altoparlanti dai quali si sente l'abbaio dei cani e che sparano dei petardi per spaventare i plantigradi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il Dipartimento di Stato degli USA mette in guardia gli americani in viaggio in alcune zone del Giappone dal pericolo rappresentato dagli orsi. - facebook.com Vai su Facebook

ORSI DUE DOMANDE. Secondo il Guardian è molto più facile che gli italiani ingabbino un uomo pericoloso piuttosto di un orso che lo è altrettanto. Eppure la legge europea sarebbe uguale per tutti. ilgiornale.it/news/magistrat… via @ilgiornale Vai su X

Pericolo orsi in Giappone: arrivano i droni “che abbaiano” e sparano petardi per spaventare i plantigradi - In alcune zone del Giappone da mesi è in corso una vera e propria emergenza causata dagli attacchi di orsi che hanno portato alla morte 12 persone e a ... fanpage.it scrive

Orsi buoni o cattivi? In Giappone l’IA sta diventando un problema - Video virali li mostrano confidenti al cospetto di vecchine o, viceversa, protagonisti di attacchi sanguinari. Segnala repubblica.it

Incubo orsi in Giappone, è guerra: trappole, spray repellenti e poliziotti coi fucili spianati - Tokyo (Giappone), 31 ottobre 2025 – In Giappone gli attacchi degli orsi stanno diventando un problema, con il governo che è pronto a prendere duri provvedimenti. Riporta quotidiano.net