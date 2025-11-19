Perdita dell’udito ecco quali sono i primi segnali d’allarme | fate attenzione a questi
Tra tutti i nostri sensi, l’udito è forse il più “nascosto”, quello che tendiamo a dare per scontato finché non è troppo tardi. Siamo ossessionati dalla vista perfetta e dalla sensibilità tattile, ma spesso ignoriamo i sottili allarmi lanciati dal nostro apparato uditivo. Con il passare degli anni, è fisiologico che le nostre capacità uditive diminuiscano, ma sapere intercettare i primi segnali di malfunzionamento e conoscere le abitudini virtuose per proteggerlo è cruciale. La dottoressa Valentina Camesasca, specialista in Otorinolaringoiatria presso l’ Ospedale Niguarda di Milano, ha spiegato quali sono i primi segnali della perdita dell’udito. 🔗 Leggi su Tvzap.it
