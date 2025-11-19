Perdere peso la Società italiana obesità | Mai terapie fai da te i rischi sono altissimi
Roma, 19 novembre 2025 – La popolarità di farmaci a base di semaglutide come l’Ozempic si spiega con numeri implacabili: “Nei prossimi 7-8 anni le stime ci dicono che oltre il 50% della popolazione mondiale sarà sovrappeso o obesa”. Parte da qui Silvio Buscemi, presidente Sio - Società italiana dell’obesità, dal 1 ottobre riconosciuta come malattia cronica in Italia - per spiegare quel che sta succedendo nel mercato legale (e illegale) dei farmaci sviluppati per il diabete e usati anche per dimagrire. Professor Buscemi, nel 2024 si è stimato un fatturato da 30 miliardi di dollari per semaglutide nelle varie forme. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
