Perde il traghetto e finisce con l' auto in mare | il VIDEO dell' incidente

Gazzetta.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’auto è precipitata in mare nel porto di Bari durante le operazioni di imbarco su un traghetto diretto in Albania. Secondo le prime informazioni, il conducente – un cittadino albanese che aveva già superato i controlli – avrebbe perso il controllo del veicolo a causa della banchina resa scivolosa dalla pioggia. La macchina è finita in acqua, ma l’uomo è riuscito a salvarsi rompendo il parabrezza dall’interno e arrampicandosi sul tetto. È stato poi tratto in salvo da un mezzo della Guardia Costiera, mentre i sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno iniziato le operazioni per recuperare l’automobile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

perde il traghetto e finisce con l auto in mare il video dell incidente

© Gazzetta.it - Perde il traghetto e finisce con l'auto in mare: il VIDEO dell'incidente

Argomenti simili trattati di recente

Perde il traghetto e finisce con l'auto in mare: il VIDEO dell'incidente - Un’auto è precipitata in mare nel porto di Bari durante le operazioni di imbarco su un traghetto diretto in Albania. Secondo msn.com

perde traghetto finisce autoAuto finisce in mare all'imbarco su un traghetto - Un imbarco decisamente sfortunato, in una giornata uggiosa, è capitato ad un cittadino albanese in partenza con la sua auto dal porto di Bari. Da r101.it

perde traghetto finisce autoCRONACA Bari, auto finisce in mare durante l’imbarco: uomo in salvo - Secondo le prime ricostruzioni, dopo aver superato i controlli di sicurezza il conducente avrebbe perso il controllo. Da statoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Perde Traghetto Finisce Auto