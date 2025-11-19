Perde il traghetto e finisce con l' auto in mare | il VIDEO dell' incidente

Un’auto è precipitata in mare nel porto di Bari durante le operazioni di imbarco su un traghetto diretto in Albania. Secondo le prime informazioni, il conducente – un cittadino albanese che aveva già superato i controlli – avrebbe perso il controllo del veicolo a causa della banchina resa scivolosa dalla pioggia. La macchina è finita in acqua, ma l’uomo è riuscito a salvarsi rompendo il parabrezza dall’interno e arrampicandosi sul tetto. È stato poi tratto in salvo da un mezzo della Guardia Costiera, mentre i sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno iniziato le operazioni per recuperare l’automobile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

