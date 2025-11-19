assenza dei draghi in “a knight of the seven kingdoms”: cosa è successo alla saga dei Targaryen. Le anticipazioni e i trailer di “A Knight of the Seven Kingdoms” hanno sollevato curiosità tra gli appassionati di Game of Thrones e dell’universo di Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco. In particolare, rispetto alle produzioni precedenti, si nota una significativa mancanza di draghi. Questo elemento rappresenta un importante spostamento narrativo, legato a una fase storica in cui i possenti rettili alati erano già scomparsi da tempo. la scomparsa dei draghi e il loro ruolo storico. la fine dei draghi di casa Targaryen e il loro impatto sulla storia. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Perché un cavaliere dei sette regni manca di draghi spiegato