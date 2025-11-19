Perché si parla di uno scontro tra Palazzo Chigi e il Quirinale e come potrebbe andare a finire
“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo delle tensioni tra il Quirinale e Fratelli d'Italia, dopo che il capogruppo Bignami ha rilanciato un articolo in cui si parlava di un piano del Colle per ostacolare il governo Meloni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
