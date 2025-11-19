Perché non c’è Abbott Elementary stasera 19 novembre e data di uscita dell’episodio 7 stagione 5

La quinta stagione di Abbott Elementary sta attraversando una breve pausa, influenzando la programmazione di ABC e lasciando i fan in attesa di nuove puntate. La serie, premiata con diversi riconoscimenti, è tornata in onda con grande successo per la stagione 2025-2026, presentando un mix di trame che approfondiscono le vicende non solo dei protagonisti principali, ma anche di altri personaggi chiave. Questo articolo analizza le ragioni della pausa, le anticipazioni sulle prossime puntate e le novità del cast. la stagione 5 di abbott elementary è attualmente in pausa breve. Nel calendario televisivo di novembre 2025, Abbott Elementary non trasmette nuove puntate dalla settimana del 12 novembre.

