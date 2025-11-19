Quella delle gemelle Kessler "è una scelta molto forte, ma non mi ha stupita affatto. Io sono legata a tutti i miei fratelli, ma avendo una gemella e avendoci vissuto 9 mesi a strettissimo contatto, e in più avendo condiviso con lei totalmente l'infanzia, posso dire che non solo non giudico, ma da parte mia non c'è alcuno stupore". A parlare con l'Adnkronos è Loredana Lecciso, gemella di Raffaella, che commenta così la morte delle gemelle Alice ed Ellen Kessler. Entrando nel merito della scelta delle Kessler di andarsene insieme attraverso il suicidio assistito. Lecciso osserva: "Io sono cristiana e cattolica, e so che è normale che ogni cristiano dentro di sé possa avere delle perplessità, però in questo caso specifico non mi sconvolgo, perché noi non sappiamo cosa c'è dietro le vite delle persone, e non lo sapremo mai. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Perché la scelta non mi sconvolge". Kessler, la verità di Loredana Lecciso