Perché la partita di Berrettini in Coppa Davis è stata interrotta? La lunga pausa contro Rodionov
Matteo Berrettini sta affrontando Jurij Rodionov nell’incontro che ha aperto Italia-Austria, quarto di finale della Coppa Davis. Il primo singolare valido per la massima competizione per Nazionali maschili di tennis sta vedendo contrapposti il finalista di Wimbledon 2021 e il numero 176 del ranking ATP, con l’azzurro ampiamente favorito nel pronostico. Il numero 56 del mondo è stato bravo ad annullare una palla break nel settimo gioco del primo set, ha strappato il servizio al rivale nel game successivo e ha portato a casa il parziale d’apertura. Matteo Berrettini ha chiuso i conti per 6-3 e il secondo set è incominciato in una situazione di equilibrio: Rodionov ha tenuto a zero la battuta e l’azzurro si è issato sul 40-0 nel secondo game. 🔗 Leggi su Oasport.it
