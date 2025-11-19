Perché La forza di una Donna riduce durata e slitta l’orario — la mossa di Mediaset

Da sabato 15 novembre 2025, la soap turca La forza di una donna cambia decisamente volto nel palinsesto italiano: l’appuntamento pomeridiano su Canale 5 viene ridotto di durata e spostato orario, segnando una nuova strategia di rete. In particolare, l’orario passa dalla tradizionale fascia delle 14:45-15:45 a una partenza alle 15:40, con una programmazione che verrà ulteriormente compattata per ottenere un ritmo di trasmissione più controllato. La decisione pare rispondere a una doppia esigenza: da un lato la volontà di evitare che la serie “bruci” troppo velocemente il materiale disponibile, dall’altro un tentativo di ottimizzare gli ascolti nel pomeriggio, riducendo i costi e consolidando la presenza della soap senza saturare il pubblico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

