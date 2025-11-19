Per comprendere la guerra occorre considerare la storia evolutiva del comportamento sociale
La domanda “come è nata la guerra?” — intesa come conflitto organizzato tra gruppi — trova oggi risposta in un nuovo contributo significativo che proviene dalla ricerca sul comportamento dei nostri parenti più prossimi, gli scimpanzé. Uno studio pubblicato di recente nei Proceedings of the National Academy of Sciences mette in luce che nei gruppi di scimpanzé selvatici una forma di aggressione intergruppo letale può tradursi in un aumento della dimensione del territorio e, conseguentemente, in un vantaggio riproduttivo per i vincitori. Questo dato fa da ponte tra l’etologia comparata e l’evoluzione dei conflitti umani, offrendo così elementi di riflessione sulla genesi della guerra nei nostri antenati. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
