Pensioni un fondo per i nuovi nati in Manovra | la proposta bipartisan per incentivare la previdenza complementare

Far crescere fin dalla culla la cultura della previdenza complementare. In Trentino Alto Adige il progetto è già partito. Ora si punta ad estenderlo a livello nazionale

Fondo pensione figli, 100 euro dai genitori e 50 dall'Inps. La rendita anche per pagare gli studi - Sarà gestito da Inps e dovrebbe partire dal primo gennaio prossimo.