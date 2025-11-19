Pensioni un fondo per i nuovi nati in Manovra | la proposta bipartisan per incentivare la previdenza complementare

Ilmessaggero.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Far crescere fin dalla culla la cultura della previdenza complementare. In Trentino Alto Adige il progetto è già partito. Ora si punta ad estenderlo a livello nazionale con un. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

pensioni un fondo per i nuovi nati in manovra la proposta bipartisan per incentivare la previdenza complementare

© Ilmessaggero.it - Pensioni, un fondo per i nuovi nati in Manovra: la proposta bipartisan per incentivare la previdenza complementare

News recenti che potrebbero piacerti

pensioni fondo nuovi natiPensioni, un fondo per i nuovi nati in Manovra: la proposta bipartisan per incentivare la previdenza complementare - Far crescere fin dalla culla la cultura della previdenza complementare. Come scrive ilmessaggero.it

pensioni fondo nuovi natiRiforma pensioni 2025/ Lega e FI: proroga di Opzione donna e Quota 103 (ultime notizie 18 novembre) - Riforma pensioni 2025, gli emendamenti della maggioranza che riguardano la previdenza e le parole di Gilda Sportiello ... Si legge su ilsussidiario.net

pensioni fondo nuovi natiFondo pensione figli, 100 euro dai genitori e 50 dall’Inps. La rendita anche per pagare gli studi - Sarà gestito da Inps e dovrebbe partire dal primo gennaio prossimo. Si legge su ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Pensioni Fondo Nuovi Nati