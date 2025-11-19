Pensioni aumento dell’età | la nuova proposta della Lega di Salvini

Il dossier pensioni torna a incrociare i conti pubblici. Con quasi seimila emendamenti sul tavolo della commissione Bilancio al Senato, la Manovra 2026 mostra le prime crepe. E su previdenza, maggioranza e opposizione trovano una rara intesa. A fare massa critica sono due richieste che attraversano gli schieramenti: la proroga di Quota 103 (62 anni con 41 di contributi) al 2026, e il rinnovo di Opzione Donna, il canale per le lavoratrici con 35 anni di contributi e almeno 61 anni di età. Nel testo originale della Manovra, l’unico strumento di anticipo era rimasto l’Ape Sociale. Ora, la spinta del Parlamento rischia di stravolgere i piani di Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Pensioni, aumento dell’età: la nuova proposta della Lega di Salvini

