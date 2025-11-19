ABBONATI A DAYITALIANEWS Una settimana di iniziative per difendere diritti e servizi essenziali. Dal 17 al 21 novembre, lo SPI CGIL di Catania darà avvio a una serie di iniziative territoriali in parallelo alla mobilitazione nazionale, culminando nel sit-in del 20 novembre alle ore 9 davanti alla sede provinciale dell’ INPS di Viale Libertà 137. All’appuntamento parteciperanno anche CGIL e FP CGIL. L’obiettivo della mobilitazione è denunciare un paradosso ormai insostenibile: mentre crescono le spese militari, si continuano a registrare tagli ai servizi sociali e sanitari, con gravi ripercussioni su anziani, persone non autosufficienti e famiglie già fragili. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Pensionati in mobilitazione: verso il sit-in del 20 novembre dello SPI CGIL Catania