Pena pesantissima 22enne resta invalido dopo un aggressione a Milano | cosa rischiano i 5 ragazzi arrestati

A corso Como, una delle zone più frequentate della movida milanese, c’è un episodio che ancora oggi fa gelare il sangue. Nelle ore notturne, quando tutto dovrebbe essere solo musica e risate, un ragazzo di 22 anni è diventato il bersaglio di una violenza improvvisa, brutale, totalmente sproporzionata. E ora, a un mese dai fatti, arrivano gli arresti: cinque giovanissimi, tutti tra i 17 e i 18 anni. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, coordinati dal pm Andrea Zanoncelli, il gruppo avrebbe attirato il 22enne sotto i portici di via Gaspare Rosales. Lì, in quattro lo avrebbero aggredito, picchiandolo a mani nude e colpendolo poi con una lama al fianco e alla schiena, mentre il quinto faceva da palo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it