Pellegrini-Roma in stallo | Napoli e Inter pronte a intervenire

Forzazzurri.net | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il futuro di Lorenzo Pellegrini torna a essere un tema caldo. Il capitano giallorosso, in scadenza . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

pellegrini roma in stallo napoli e inter pronte a intervenire

© Forzazzurri.net - Pellegrini-Roma in stallo: Napoli e Inter pronte a intervenire

Contenuti che potrebbero interessarti

Roma, trattative bloccate per il rinnovo di Pellegrini: Napoli e Inter alla finestra - Si parla di Lorenzo Pellegrini e del suo futuro che potrebbe essere lontano da Roma sul portale Tuttomercatoweb. Si legge su tuttonapoli.net

Roma, Pellegrini tra rinnovo e mercato: il Napoli osserva - Il nome di Lorenzo Pellegrini, in scadenza con la Roma a giugno, torna nuovamente a essere accostato al Napoli ... gonfialarete.com scrive

Accostato al Napoli, Pellegrini rinnova con la Roma? Per farlo deve abbassare le pretese - Lorenzo Pellegrini, centrocampista in scadenza con la Roma, viene accostato al Napoli anche per la finestra di mercato di gennaio. Segnala tuttonapoli.net

Cerca Video su questo argomento: Pellegrini Roma Stallo Napoli