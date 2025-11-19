Pellegrini-Roma in stallo | Napoli e Inter pronte a intervenire
Il futuro di Lorenzo Pellegrini torna a essere un tema caldo. Il capitano giallorosso, in scadenza . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Contenuti che potrebbero interessarti
#DIFESA, PELLEGRINI (M5S): NO MANO LIBERA A DIFESA PER INQUINARE #AMBIENTE Roma, 18 novembre - > Lo dichiara il deputato #M5S Marco Pellegrini, componente della #Commissione Difesa di - facebook.com Vai su Facebook
#Pellegrini è tornato magnifico: in gioco c'è la permanenza alla Roma Vai su X
Roma, trattative bloccate per il rinnovo di Pellegrini: Napoli e Inter alla finestra - Si parla di Lorenzo Pellegrini e del suo futuro che potrebbe essere lontano da Roma sul portale Tuttomercatoweb. Si legge su tuttonapoli.net
Roma, Pellegrini tra rinnovo e mercato: il Napoli osserva - Il nome di Lorenzo Pellegrini, in scadenza con la Roma a giugno, torna nuovamente a essere accostato al Napoli ... gonfialarete.com scrive
Accostato al Napoli, Pellegrini rinnova con la Roma? Per farlo deve abbassare le pretese - Lorenzo Pellegrini, centrocampista in scadenza con la Roma, viene accostato al Napoli anche per la finestra di mercato di gennaio. Segnala tuttonapoli.net