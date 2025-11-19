Patagonia violenta tempesta nella iconica Torres del Paine | cinque turisti muoiono nella neve

Fanpage.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venti fino a quasi 200 kmh, intensi accumuli di neve e un rapido calo delle temperature hanno portato alla morte di cinque turisti in una violenta tempesta nel Parco Torres del Paine, nella Patagonia cilena. 🔗 Leggi su Fanpage.it

