Patagonia violenta tempesta nella iconica Torres del Paine | cinque turisti muoiono nella neve
Venti fino a quasi 200 kmh, intensi accumuli di neve e un rapido calo delle temperature hanno portato alla morte di cinque turisti in una violenta tempesta nel Parco Torres del Paine, nella Patagonia cilena. 🔗 Leggi su Fanpage.it
