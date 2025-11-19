Pastore critica | Derby? In molti ci hanno pensato contro la Norvegia Bastoni è inquietante in Nazionale

Inter News 24 Le parole di Giuseppe Pastore, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Durante la trasmissione Fontana di Trevi, il giornalista Giuseppe Pastore ha espresso il suo disappunto riguardo alla prestazione dell’ Italia nella recente partita contro la Norvegia. Pastore ha sottolineato le difficoltà della Nazionale, criticando la mancanza di incisività e di idee chiare in campo, evidenziando così la necessità di un cambio di approccio per le prossime sfide. COME SI ARRIVA AL DERBY – Del derby se ne sono ricordati in tanti con l’Italia, è stato il primo pensiero di tutti i giocatori in campo nel secondo tempo e questa forse è la cosa più dolorosa. 🔗 Leggi su Internews24.com

