Passerella sul Nisi gestione a Rfi per evitare la demolizione | la strategia di Nizza e Alì Terme

Nizza e Alì Terme non ci stanno e si oppongono nettamente alla demolizione della passerella che attraversa il torrente Nisi. Nei giorni scorsi la breve arteria è stata chiusa da Anas dopo che l'autorità di Bacino ne ha imposto lo smantellamento per problemi di sicurezza. Ieri sera a Nizza si è. 🔗 Leggi su Messinatoday.it