Passerella ripresi i lavori Tempi di consegna | 2027

Mentre sul ponte di via Falcinello i tempi non sono ancora chiari e per questo domenica 30 verrà organizzata una polemica inaugurazione da parte del gruppo civico Uniti per Sarzana qualcosa si sta intravedendo sulla passerella carrabile realizzata a poca distanza, sempre sul torrente Calcandola. la data di fine lavori è stata indicata al il 2 febbraio 2027 per una durata complessiva di 456 giorni. L'argomento è stato oggetto di confronto nel corso del consiglio regionale. La consigliera di opposizione Carola Baruzzo aveva infatti presentato una interrogazione all'assessore alle infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone per conoscere le tempistiche per la realizzazione del nuovo ponte carrabile sul torrente Calcandola.

