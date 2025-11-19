Passerella ripresi i lavori Tempi di consegna | 2027
Mentre sul ponte di via Falcinello i tempi non sono ancora chiari e per questo domenica 30 verrà organizzata una polemica inaugurazione da parte del gruppo civico Uniti per Sarzana qualcosa si sta intravedendo sulla passerella carrabile realizzata a poca distanza, sempre sul torrente Calcandola. la data di fine lavori è stata indicata al il 2 febbraio 2027 per una durata complessiva di 456 giorni. L’argomento è stato oggetto di confronto nel corso del consiglio regionale. La consigliera di opposizione Carola Baruzzo aveva infatti presentato una interrogazione all’assessore alle infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone per conoscere le tempistiche per la realizzazione del nuovo ponte carrabile sul torrente Calcandola. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Sono ripresi gli scavi nel complesso della Casa del Jazz a Roma dove si sospetta possano trovarsi i resti del giudice Paolo Adinolfi, scomparso dal '94. Sul posto Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia. Dopo un'ispezione con i videoradar è stata messa in - facebook.com Vai su Facebook
Ripresi i lavori. Nessuna sosta ad agosto - È passato un po’ di tempo, ma le alternative a questo percorso di fiducia con la ditta affidataria erano impercorribili: avremmo dovuto ... Da lanazione.it
Passerella ciclopedonale, lavori alla fase conclusiva. “Mancano solo le rampe” - “Nella passata legislatura avevano chiesto il definanziamento dell’opera” ... Lo riporta msn.com
Passerella sul Calacandola, Borrini: “Mancano solo rampe di accesso”. Ricci: “Sbianchettata data di fine lavori, non è corretto” - Lo stato di avanzamento del cantiere della passerella ciclopedonale sul Calcandola è stato fra gli argomen ... Scrive msn.com