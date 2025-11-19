Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "A 50 anni dalla sua prematura scomparsa, la Camera dei deputati ricorda Pier Paolo Pasolini, tra i più celebri e influenti intellettuali italiani del Novecento. Pasolini è stato un protagonista della cultura italiana. Da scrittore, poeta e regista, ha raccontato le profonde trasformazioni sociali e morali che attraversavano il nostro Paese nel Secondo dopoguerra. Ha interpretato con spirito critico la nuova modernità che accompagnava quella stagione di rinascita, segnata da attese e da speranze. Proprio mentre si affermavano i principi di uguaglianza e di libertà, è stato tra i primi a intravedere gli aspetti più controversi di un consumismo che minacciava le nostre tradizioni e i nostri valori". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Pasolini: Fontana, 'messaggio forte e attuale in epoca che vuole uniformare pensiero'**