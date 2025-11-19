Pasolini due libri in regalo con Repubblica in Friuli-Venezia Giulia per ricordare e riflettere
I volumi in omaggio con il giornale sabato 22 e domenica 23 novembre nel cinquantesimo anniversario della morte del poeta. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
LIBRI| "P.P.Pasolini: l'ossimoro vivente", l'opera "corsara" e militante di Donato Di Poce - facebook.com Vai su Facebook
LIBRI NEL BOSCO INVERNALE, SI PARTE CON LUCIA VISCA ?Sabato 15 novembre, alle 19, da Ohana Protagonista sarà il libro “Pasolini 1975-2025. Un mistero italiano”, scritto da Lucia Visca Non perdetevi questo evento! Prenotate subito al nu Vai su X
Pasolini, due libri gratis con Repubblica per ricordare e riflettere: pensiero critico come eredità - Nel cinquantesimo anniversario della morte del poeta, due volumi in omaggio col giornale sabato 22 e domenica 23 novembre ... Lo riporta repubblica.it
LaFeltrinelli: acquista 2 libri e ricevi in regalo una splendida borsa! - Siete in cerca di una nuova lettura da portare con voi quest'estate sotto l'ombrellone? Come scrive tomshw.it
Omicidio Pasolini, cinque libri sul delitto - Negli anni diversi autori hanno continuato a esplorare le ombre rimaste, interrogandosi su moventi, mandanti e misteri mai chiariti sul delitto dello scrittore. Secondo lettera43.it