Partiti i casting dell’Isola dei Famosi
Se il GFVip un cast ce l’ha già, per l’ Isola dei Famosi la ricerca dei concorrenti è appena partita. Da due settimane scarse, Silvia Gandolfi e il suo staff di Banijay hanno attivato lo scouting dei prossimi naufraghi del reality di Canale 5. In fretta e furia, ovviamente. Il ‘ last minute ‘ è un mantra, ormai, a Cologno. Si decide all’ultimo. Succede così che, al pari del GF Vip, nemmeno per l’Isola ci siano certezze sul periodo di messa in onda. Il campo sembra, tuttavia, più ristretto. Se per il GF le ipotesi sono gennaio, marzo o settembre, per gli isolani le possibilità sembrano ridotte a gennaio o marzo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Scopri altri approfondimenti
«Ciao sono Steven dalla Valle d'Aosta, vorrei partecipare ad Affari Tuoi». Con questo esempio semplice e diretto, Herbert Ballerina ha mostrato a tutti come candidarsi per diventare concorrenti nel popolare game show di Rai1. I casting sono partiti e, tramite il - facebook.com Vai su Facebook