Se il GFVip un cast ce l’ha già, per l’ Isola dei Famosi la ricerca dei concorrenti è appena partita. Da due settimane scarse, Silvia Gandolfi e il suo staff di Banijay hanno attivato lo scouting dei prossimi naufraghi del reality di Canale 5. In fretta e furia, ovviamente. Il ‘ last minute ‘ è un mantra, ormai, a Cologno. Si decide all’ultimo. Succede così che, al pari del GF Vip, nemmeno per l’Isola ci siano certezze sul periodo di messa in onda. Il campo sembra, tuttavia, più ristretto. Se per il GF le ipotesi sono gennaio, marzo o settembre, per gli isolani le possibilità sembrano ridotte a gennaio o marzo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Partiti i casting dell’Isola dei Famosi