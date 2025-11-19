Parma intesa vicina per Guaita

Parmatoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Parma accelera sul mercato e sembra ormai vicinissimo a chiudere per Vicente Guaita. L’esperto portiere spagnolo, attualmente svincolato, dovrebbe firmare un contratto valido fino a giugno 2026, diventando così il nuovo estremo difensore dei crociati.La scelta di Guaita risponde all’esigenza. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

