Parma intesa vicina per Guaita
Il Parma accelera sul mercato e sembra ormai vicinissimo a chiudere per Vicente Guaita. L’esperto portiere spagnolo, attualmente svincolato, dovrebbe firmare un contratto valido fino a giugno 2026, diventando così il nuovo estremo difensore dei crociati.La scelta di Guaita risponde all’esigenza. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
