Parma Film Festival | The Truth on Sendai City il 21 novembre al cinema d' Azeglio

Continua il tour distributivo di “The Truth on Sendai City”, primo lungometraggio dell’artista e regista bolognese Marco Bolognesi, che venerdì 21 novembre alle 10, arriva al Cinema D’Azeglio di Parma, nell’ambito del Parma Film Festival all’interno della nuova sezione “Paesaggi in movimento. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Parma Film Festival: “The Truth on Sendai City” il 21 novembre al cinema d'Azeglio

