Parchi a 30 mesi dall' alluvione i Romiti chiedono certezze | Serve una risposta chiara sul futuro

Forlitoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comitato di Quartiere Romiti riaccende i riflettori sulla riqualificazione delle aree verdi ferite dall'alluvione del 2023. “E' una questione che da troppo tempo rimane sospesa ed è giunto il momento di riportare con forza all’attenzione dell’Amministrazione comunale - esordisce il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Parchi 30 Mesi Dall