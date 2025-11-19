Papardo nuovi vertici ospedalieri confermati per potenziare qualità e multidisciplinarietà
La Direzione Strategica dell’ospedale Papardo ha completato le nomine dei capi dipartimento, puntando all’eccellenza clinica, all’integrazione multiprofessionale e al miglioramento della presa in carico dei pazienti.Fabrizio Ciappina è stato nominato direttore del Dipartimento Medico. Già. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Papardo, nuovi vertici ospedalieri confermati per potenziare qualità e multidisciplinarietà ift.tt/sJBd0WU ift.tt/Q7nbJY1 Vai su X
Morti sospette all’ospedale Papardo di Messina, sequestrate due sale operatorie: InfoNurse - I carabinieri del Nas di Catania e della compagnia Messina Centro hanno eseguito il decreto di sequestro, emesso dal Tribunale L'articolo Morti sospette all’ospedal - facebook.com Vai su Facebook