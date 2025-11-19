Papardo nuovi vertici ospedalieri confermati per potenziare qualità e multidisciplinarietà

Messinatoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Direzione Strategica dell’ospedale Papardo ha completato le nomine dei capi dipartimento, puntando all’eccellenza clinica, all’integrazione multiprofessionale e al miglioramento della presa in carico dei pazienti.Fabrizio Ciappina è stato nominato direttore del Dipartimento Medico. Già. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Papardo Nuovi Vertici Ospedalieri