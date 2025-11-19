Papa Leone XIV in Umbria l' accoglienza della Proietti | Sarà una giornata di speranza

Perugiatoday.it

Papa Leone XIV in Umbria. Giovedì 20 novembre il pontefice è atteso ad Assisi per la conclusione dell’ottantunesima assemblea generale della Conferenza episcopale italiana. Prima il papa avrà un momento di preghiera sulla tomba di San Francesco e alla fine dell'assemblea andrà in visita privata. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

