Papa Leone XIV ad Assisi | Proietti L’Umbria dà il benvenuto al Pontefice terra di dialogo e spiritualità

L'Umbria si prepara ad accogliere domani Papa Leone XIV, atteso ad Assisi in occasione della conclusione dell'81ª Assemblea generale della Conferenza episcopale italiana. Il Pontefice, alla sua prima visita ufficiale nella regione, inizierà la giornata con un momento di preghiera sulla tomba di San Francesco e la concluderà con una visita privata alle suore agostiniane di Montefalco. La presenza del Santo Padre, il primo viaggio in Umbria di Papa Prevost, assume un forte valore simbolico, riconoscendo alla regione un ruolo centrale nella vita spirituale e civile del Paese. Una visita che richiama la profondità dell'eredità francescana e il legame secolare tra l'Umbria e la Chiesa universale.

