Papa all’ udienza generale | Ascoltare chi non ha voce Domani ad Assisi

Durante l’udienza generale di oggi Papa Leone è ritornato sul tema della “conversione ecologica”. Lo “Lo Spirito ci dia la capacità di ascoltare la voce di chi non ha voce. Vedremo, allora, ciò che ancora gli occhi non vedono: quel giardino, o Paradiso, cui andiamo incontro soltanto accogliendo e portando a compimento ciascuno il proprio compito., ha affermato il pontefice che domani incontrerà i vescovi italiani ad Assisi. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa all’ udienza generale: “Ascoltare chi non ha voce”. Domani ad Assisi

#PapaLeoneXIV Migliaia di persone in Piazza #SanPietro per l'udienza generale. Il #Papa a bordo della #papamobile ha salutato i tanti fedeli provenienti da tutto il mondo, si è fermato per benedire e dare una carezza ai bambini, ha anche preso al volo un

