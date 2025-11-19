Paolo muore e regala 5 milioni ai comuni della sua vita | Usateli per i bisognosi e intitolatemi una via

L'imprenditore Paolo Ghirelli muore e lascia metà dell'eredità a Casina, paese di 4.000 abitanti: «Sono 2,5 milioni di euro, dedicatemi una strada e aiutate anziani e giovani» - Il ristoratore e imprenditore, 79 anni, viveva da tempo in Spagna e ha deciso di lasciare parte dell'eredità anche alla città di Marbella. Da corrieredibologna.corriere.it