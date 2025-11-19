panchine rosse lite in consiglio comunale

Le panchine rosse contro la violenza sulle donne fanno litigare il consiglio comunale. E non perché qualcuno, tra gli eletti, sia contrario a questa importante campagna nazionale. A dividere sono i contenuti di un documento presentato, lo scorso 3 novembre, durante l’ultima seduta del consiglio, dal gruppo Consenso Civico composto da Stefano Predieri Dall’Omo e Massimo Fratta. "La presente mozione – si legge nel testo – impegna sindaco e giunta a collocare una panchina rossa nei pressi della stazione di Silla, a predisporre l’installazione di panchine analoghe in più punti del territorio e a svolgere iniziative di educazione al rispetto della parità di genere coinvolgendo scuole e associazioni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

