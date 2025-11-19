Panchine rosse lite in consiglio comunale
Le panchine rosse contro la violenza sulle donne fanno litigare il consiglio comunale. E non perché qualcuno, tra gli eletti, sia contrario a questa importante campagna nazionale. A dividere sono i contenuti di un documento presentato, lo scorso 3 novembre, durante l’ultima seduta del consiglio, dal gruppo Consenso Civico composto da Stefano Predieri Dall’Omo e Massimo Fratta. "La presente mozione – si legge nel testo – impegna sindaco e giunta a collocare una panchina rossa nei pressi della stazione di Silla, a predisporre l’installazione di panchine analoghe in più punti del territorio e a svolgere iniziative di educazione al rispetto della parità di genere coinvolgendo scuole e associazioni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
San Marino. Faetano, dal 28 novembre panchine rosse contro la violenza: le parole di bimbi e anziani per cambiare la cultura - facebook.com Vai su Facebook
Panchine rosse, lite in consiglio comunale - L’accusa di Predieri Dall’Omo, che abbandona l’aula per protesta contro l’amministrazione ... Come scrive msn.com
Linate, due panchine rosse contro la violenza sulle donne - Due Panchine Rosse simbolo del rifiuto della violenza sulle donne, sono state inaugurate all’aeroporto di Milano Linate su iniziativa di Sea Aeroporti di Milano in collaborazione con l’associazione ... Si legge su ilgiornale.it
A Linate inaugurate due panchine rosse - Due panchine rosse, simbolo del rifiuto della violenza alle donne, sono state inaugurate oggi all'aeroporto milanese di Linate in una iniziativa organizzata da Sea, la società che gestisce gli scali ... Riporta ansa.it