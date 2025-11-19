Pam licenziati dopo il test del finto cliente | cosa dice la legge in Italia

Quifinanza.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sindacati sul piede di guerra per alcuni licenziamenti a seguito del cosiddetto “ test del finto cliente “. La vicenda è esplosa tra Siena e Livorno, con tre cassieri licenziati dopo un controllo sotto copertura. Il “test del carrello”, nella sua versione aziendale del “finto cliente”, è una pratica diffusa nella grande distribuzione e nella ristorazione, ma la modalità utilizzata da Pam e soprattutto l’esito dei controlli hanno acceso la polemica. Cos’è il test del finto cliente. Il “test del finto cliente” è un controllo interno e non annunciato, effettuato da ispettori aziendali o valutatori incaricati. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

