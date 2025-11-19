Pallanuoto sorteggio dei gironi del Qualification Round II di Conference Cup Posillipo e De Akker a caccia dei quarti

La European Aquatics ha provveduto questa mattina ad effettuare il sorteggio dei gironi valevoli per il Qualification Round II di Conference Cup. Le diciotto squadre qualificate sono state divise in quattro gironi, due da cinque e due da quattro squadre. Le prime due classificate di ciascun raggruppamento guadagneranno il pass per i quarti di finale. La formula del torneo prevede che le dieci squadre maschili che hanno superato il primo turno – CN Posillipo, De Akker Team, Endo Plus Service Honved, VK Partizan, Solartradex CN Mataro, CN Tenerife Echeyde, Panionios GSS, VK Primorje Erste Bank, VK Mornar Split e Sete Natation – si uniranno alle otto squadre che sono uscite dall’Euro Cup – GS Apollon Smyrnis, A-Polo Sport Management, BVK Crvena Zvezda, CS Rapid Bucuresti, ZV De Zaan, Montpellier Water Polo, WPC Dinamo Tbilisi e OSC Postdam. 🔗 Leggi su Oasport.it

