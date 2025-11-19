Pallanuoto sorteggio dei gironi del Qualification Round II di Conference Cup Posillipo e De Akker a caccia dei quarti
La European Aquatics ha provveduto questa mattina ad effettuare il sorteggio dei gironi valevoli per il Qualification Round II di Conference Cup. Le diciotto squadre qualificate sono state divise in quattro gironi, due da cinque e due da quattro squadre. Le prime due classificate di ciascun raggruppamento guadagneranno il pass per i quarti di finale. La formula del torneo prevede che le dieci squadre maschili che hanno superato il primo turno – CN Posillipo, De Akker Team, Endo Plus Service Honved, VK Partizan, Solartradex CN Mataro, CN Tenerife Echeyde, Panionios GSS, VK Primorje Erste Bank, VK Mornar Split e Sete Natation – si uniranno alle otto squadre che sono uscite dall’Euro Cup – GS Apollon Smyrnis, A-Polo Sport Management, BVK Crvena Zvezda, CS Rapid Bucuresti, ZV De Zaan, Montpellier Water Polo, WPC Dinamo Tbilisi e OSC Postdam. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
PALLANUOTO ? Terza vittoria in Europa in Conference Cup per la Smile Cosenza. Il 16-3 sulle serbe del Crvena Zvezda qualifica le cosentine al turno successivo. AQA - Cosenza - facebook.com Vai su Facebook
Pallanuoto, sorteggio dei gironi del Qualification Round II di Conference Cup. Posillipo e De Akker a caccia dei quarti - La European Aquatics ha provveduto questa mattina ad effettuare il sorteggio dei gironi valevoli per il Qualification Round II di Conference Cup. Lo riporta oasport.it
Mondiali Italia, sorteggio playoff: orario, le possibili avversarie, le fasce, dove vederlo in tv - Sorteggio playoff Mondiali 2026, quando e dove vederlo in diretta tv e streaming: le possibili avversarie dell'Italia di Gattuso ... Da sport.virgilio.it
Chiuse le qualificazioni. Verso il sorteggio playoff: Italia, ecco chi ti aspetta - Chiusi i gironi di qualificazione, giovedì 20 novembre a Zurigo il sorteggio di semifinali e finali playoff per stabilire le ultime quattro europee che accederanno alla fase finale del Mondiale 2026 ... Come scrive msn.com