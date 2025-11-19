Pallanuoto altra vittoria per la Pro Recco in Champions League | Novi Beograd battuto e qualificazione ufficiale
Quattro partite, quattro vittorie e qualificazione alla seconda fase conquistata. La Pro Recco continua a timbrare il cartellino nella Champions League di pallanuoto maschile: davanti al pubblico di casa la squadra ligure si impone nuovamente sul Novi Beograd, questa volta per 13-9, e agguanta il biglietto per il prossimo turno. Dodici punti nel Gruppo B davanti allo Jadran HN, prossimo avversario della compagine di Sandro Sukno, che è a quota sei, poi tre punti per Novi e Jadran ST, quando mancano due partite al termine. Prima metà gara non semplice per Di Fulvio e compagni che hanno trovato il vantaggio nel primo quarto e sono rimasti sul +1 al termine della seconda frazione, chiusa sul 3-3, con qualche difficoltà soprattutto in fase offensiva. 🔗 Leggi su Oasport.it
