Pallanuoto altra vittoria per la Pro Recco in Champions League | Novi Beograd battuto e qualificazione ufficiale

Oasport.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro partite, quattro vittorie e qualificazione alla seconda fase conquistata. La Pro Recco continua a timbrare il cartellino nella Champions League di pallanuoto maschile: davanti al pubblico di casa la squadra ligure si impone nuovamente sul Novi Beograd, questa volta per 13-9, e agguanta il biglietto per il prossimo turno. Dodici punti nel Gruppo B davanti allo Jadran HN, prossimo avversario della compagine di Sandro Sukno, che è a quota sei, poi tre punti per Novi e Jadran ST, quando mancano due partite al termine. Prima metà gara non semplice per Di Fulvio e compagni che hanno trovato il vantaggio nel primo quarto e sono rimasti sul +1 al termine della seconda frazione, chiusa sul 3-3, con qualche difficoltà soprattutto in fase offensiva. 🔗 Leggi su Oasport.it

