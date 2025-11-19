Palladino | Voglio un’Atalanta sfrontata già a Napoli
Tempo di lettura: < 1 minuto “ Voglio un’Atalanta intensa e sfrontata fin dalla mia prima partita. Dobbiamo avere la mentalità di giocarcela con tutti, anche coi Campioni d’Italia”. Raffaele Palladino si presenta come nuovo allenatore dell’Atalanta ponendosi un obiettivo chiaro: “La squadra deve rispecchiare il dna dei bergamaschi, essere intensa, battagliare su tutti i fronti”. “Coi giocatori ho battuto sui tasti del lavoro, della concretezza e del sacrificio “, afferma il sostituto di Ivan Juric: “ Devo ringraziarlo, siamo stati compagni di squadra e poi lui mi ha anche allenato. Ho trovato una squadra in ottima condizione fisica e un gruppo dedito al lavoro”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Approfondisci con queste news
#Palladino: «La mia #Atalanta sarà grintosa. A #Napoli voglio vedere consapevolezza nei nostri mezzi». Oggi presentazione ufficiale: «Ho telefonato a tutti i calciatori che erano in Nazionale, #Lookman si è presentato bene: valuterò il suo rendimento negli all - facebook.com Vai su Facebook
Calcio: Palladino, voglio un'Atalanta sfrontata già a Napoli - Dobbiamo avere la mentalità di giocarcela con tutti, anche coi Campioni d'Italia". Come scrive ansa.it
Palladino, Atalanta, sfida la sua Napoli e Conte: «Al maradona voglio una battaglia» - L'allenatore subentrato dopo l'esonero di Juric ha le idee molto chiare: «Non esistono titolari e riserve, gioca chi si allena meglio» ... Scrive msn.com