Palladino | Tante chiamate ma aspettavo l' Atalanta Voglio una squadra sfrontata già a Napoli

Gazzetta.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo allenatore si presenta: "Ci deve essere una voglia di rivalsa, non meritiamo questa posizione di classifica". E ringrazia Juric: "Ho trovato una squadra in buone condizioni". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

palladino tante chiamate ma aspettavo l atalanta voglio una squadra sfrontata gi224 a napoli

© Gazzetta.it - Palladino: "Tante chiamate, ma aspettavo l'Atalanta. Voglio una squadra sfrontata già a Napoli"

Altre letture consigliate

palladino tante chiamate aspettavoPalladino: "Tante chiamate, ma aspettavo l'Atalanta. Voglio una squadra sfrontata già a Napoli" - Il nuovo allenatore si presenta: "Ci deve essere una voglia di rivalsa, non meritiamo questa posizione di classifica". Lo riporta msn.com

palladino tante chiamate aspettavoPalladino: “Ho avuto tante chiamate ma ho aspettato solo l’Atalanta” - Raffaele Palladino si è presentato in conferenza stampa come nuovo allenatore dell'Atalanta. Riporta tuttojuve.com

palladino tante chiamate aspettavoAtalanta, Palladino si presenta: 'In questi mesi tante chiamate, ma non ho avuto dubbi' - Prima conferenza stampa all'Atalanta per il tecnico napoletano, accostato anche alla Juventus dopo l'esonero di Tudor. Lo riporta ilbianconero.com

Cerca Video su questo argomento: Palladino Tante Chiamate Aspettavo