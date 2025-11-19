Palladino | Tante chiamate ma aspettavo l' Atalanta Voglio una squadra sfrontata già a Napoli

Il nuovo allenatore si presenta: "Ci deve essere una voglia di rivalsa, non meritiamo questa posizione di classifica". E ringrazia Juric: "Ho trovato una squadra in buone condizioni". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Palladino: "Tante chiamate, ma aspettavo l'Atalanta. Voglio una squadra sfrontata già a Napoli"

