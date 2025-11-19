Palladino | La mia Atalanta sarà grintosa A Napoli voglio vedere consapevolezza nei nostri mezzi

Raffaele Palladino è il nuovo allenatore dell'Atalanta, subentrato a Juric. Presentato oggi in conferenza stampa, esordirà sabato al Maradona contro il Napoli. Queste le sue parole: «Sono molto felice di essere qui all'Atalanta: in una grande società e mi sento di dire che io e insieme al mio staff faremo di tutto per portarla in alto. Voglio ringraziare la famiglia Percassi, Pagliuca e D'Amico per la grande opportunità». Le parole di Palladino. Com'è stata la prima impressione? «Ho puntato molto sull'intensità e sul Dna dell'Atalanta. Ho cercato di far emergere quell'identità fatta di impegno e grinta, che da sempre contraddistingue il club.

