Palladino all’Atalanta l’ex Juve si presenta | Scamacca come Kean? Vi spiego Poi i retroscena sulle panchine e su Lookman!

Palladino è il nuovo allenatore dell’Atalanta. Ecco le parole dell’ex Juve sulla scelta bergamasca e su alcuni retroscena. Raffaele Palladino è ufficialmente il nuovo allenatore dell’ Atalanta, subentrato al posto dell’esonerato Ivan Juric. Il tecnico si è presentato alla New Balance Arena e, prima di iniziare la conferenza, è fondamentale ricordare il contesto che lo riguarda. Palladino ha ricevuto diverse offerte ed era stato messo nel mirino della Juve dopo l’esonero di Igor Tudor, prima che la Vecchia Signora decidesse per Luciano Spalletti. La sua scelta è ora la rinascita dell’ Atalanta in crisi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

