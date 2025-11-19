Palio niente sconti La giunta conferma ammonizione a Coghe e censura al Drago
di Laura Valdesi Giustizia paliesca, capitolo chiuso. La giunta comunale ieri ha analizzato i ricorsi presentati dalla Contrada del Drago e dal suo fantino Tempesta (Brigante aveva accettato la diffida per luglio) decidendo di non ritoccare le sanzioni proposte dall’assessore delegato Giuseppe Giordano. Quest’ultimo era ovviamente assente dalla giunta che ha confermato dunque l’ammonizione a Tempesta e la censura al Drago. Al momento dell’abbassamento del canape è partito al secondo posto invece che al terzo "così da porre in essere un atto idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento del Palio", si legge nella delibera. 🔗 Leggi su Lanazione.it
