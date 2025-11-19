Pagliuca alza la voce | La mia Inter subì furti a ripetizione eravamo più forti della Juve Se ci ripenso…

Inter News 24 Le parole di Gianluca Pagliuca, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Gianluca Pagliuca ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sua avventura all’ Inter. AVVENTURA ALL’INTER – Nel 1998 subimmo una serie di furti a ripetizione. La Juve era una grande squadra, ma noi eravamo più forti e meritavamo. Il fallo di Iuliano su Ronaldo resta una macchia indelebile. Mi hanno tolto uno scudetto. Fu uno scandalo. e ogni volta che ci ripenso mi incazzo. LO VOLEVA IL MANCHESTER UNITED – Mi voleva Ferguson, ma l’Inter aveva appena preso Ronaldo e io non avevo nessuna intenzione di andarmene: ero in squadra con il Fenomeno, il giocatore più forte che abbia mai visto in tutta la mia carriera. 🔗 Leggi su Internews24.com

