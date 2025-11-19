Pagati in criptovalute dall'intelligence russa per mappare Milano | chieste condanne per due imprenditori
Il pm Alessandro Gobbis ha chiesto condanne a 3 e 2 anni di reclusione per due imprenditori brianzoli accusati di "corruzione del cittadino da parte dello straniero". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Pagati dagli 007 russi per mappare le telecamere di Milano: chiesto il carcere - Avrebbero compiuto attività di spionaggio per l'intelligence russa in cambio di pagamenti in criptovalute, proponendo a cooperative di taxi di Milano l'installazione gratuita di “dash cam” da cruscott ... Si legge su milanotoday.it