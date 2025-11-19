Pagamento cedolare secca secondo acconto entro il 1° dicembre | qual è l’importo da versare?
Lunedì 1° dicembre 2025 è giorno di scadenza del secondo acconto della cedolare secca sugli affitti brevi e sulle locazioni dei propri immobili. Le modalità di pagamento delle due rate sono le stesse ricorrenti per la determinazione e il versamento dell’Irpef. Pertanto, l’acconto e la seconda rata da pagare si calcolano in base a quanto si è versato nell’anno precedente. Si ricorda che, per gli affitti del 2025, la cedolare secca è dovuta nella misura del 21 per cento nel caso in cui i contratti di locazione interessino la prima abitazione del contribuente; la percentuale sale al 26 per cento per i contratti di locazione relativi agli immobili successivi al primo. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Hai un appartamento in affitto breve? Dal 2026 potresti pagare più tasse! Nella bozza della Legge di Bilancio 2026, la cedolare secca aumenta dal 21% al 26% (o forse al 23%) anche sulla prima casa. Attenzione! L’aumento non è valido in tutti i casi. Cl - facebook.com Vai su Facebook
Cedolare secca, secondo acconto in scadenza. Calcolo e modalità di versamento - Scopri come versare il secondo acconto della cedolare secca in scadenza il 1° dicembre 2025: regole, calcolo, importi dovuti e istruzioni per l’F24 ... Riporta edotto.com
Codice tributo 1841 cedolare secca, cos’è, chi lo usa e come compilare il modello F24 - Il codice tributo 1841 è necessario per il versamento della cedolare secca sulle locazioni. Come scrive money.it