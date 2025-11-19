Pagamento cedolare secca secondo acconto entro il 1° dicembre | qual è l’importo da versare?

Lunedì 1° dicembre 2025 è giorno di scadenza del secondo acconto della cedolare secca sugli affitti brevi e sulle locazioni dei propri immobili. Le modalità di pagamento delle due rate sono le stesse ricorrenti per la determinazione e il versamento dell’Irpef. Pertanto, l’acconto e la seconda rata da pagare si calcolano in base a quanto si è versato nell’anno precedente. Si ricorda che, per gli affitti del 2025, la cedolare secca è dovuta nella misura del 21 per cento nel caso in cui i contratti di locazione interessino la prima abitazione del contribuente; la percentuale sale al 26 per cento per i contratti di locazione relativi agli immobili successivi al primo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

